Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Monza-Juve: dal 1′ D’Ambrosio e Nico

La domenica di Serie A si chiude con Monza-Juventus. Novità e conferme nelle formazioni ufficiali delle due squadre, queste le scelte. Ricordiamo che nella Juve non è a disposizione Danilo per infortunio, mentre è in panchina Cambiaso vista l'emergenza. C'è Nico Gonzalez dall'inizio, in panchina Thuram. Nel Monza fuori Izzo, ci sono Caprari e Mota.