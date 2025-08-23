FC Inter 1908
Inizia oggi alle 18.30 la 1ª giornata del nuovo campionato di Serie A. Il Napoli campione d'Italia gioca sul campo del Sassuolo
Inizia oggi alle 18.30 la 1ª giornata del nuovo campionato di Serie A. Il Napoli campione d'Italia gioca sul campo del Sassuolo e sono appena uscite le formazioni ufficiali. Conte sceglie Meret e non Milinkovic in porta, per il resto è tutto confermato: Juan Jesus in difesa, sia McTominay che De Bruyne dal 1' e Lucca da centravanti. Grosso sceglie il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté, a centrocampo subito in campo il nuovo arrivato Koné.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO - Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

