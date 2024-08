Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: fuori Samardzic

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta e ci sono alcune sorprese nelle scelte dei due allenatori. Nella Dea confermato Brescianini titolare dopo la doppietta all'esordio, solo panchina per Samardzic e Godfrey. Musso in panchina nonostante il mercato. Vanoli sceglie Tameze come difensore a destra, Vojvoda alto a centrocampo e Adams al fianco di Zapata in attacco, fuori Sosa e Sanabria.