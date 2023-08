Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus: Beto dal 1′

La Juve scende in campo contro l'Udinese per la prima partita della stagione in Serie A: le formazioni ufficiali

Allegri sceglie la coppia Vlahovic-Chiesa in attacco, c'è Cambiaso e non Kostic a sinistra. Sottil conferma Thauvin e Beto in attacco, sulla corsia mancina c'è Kamara e non Zemura.