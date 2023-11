Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Lecce: fuori Strefezza

Alle 18.30 c'è il primo dei due posticipi del lunedì, quello tra Verona e Lecce. Sono uscite le formazioni ufficiali con le scelte di Marco Baroni, il grande ex, e Roberto D'Aversa. Negli ospiti parte fuori Strefezza, in panchina per scelta tecnica. Nei padroni di casa la rivoluzione nell'undici titolare è totale.