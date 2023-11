Inter, rispettato settlement Uefa: nessuna trattenuta sui premi. Almeno 60 mln dalla Champions

La stagione sportiva attuale, 2023/24, è l'ultima di un ciclo di 3 anni iniziato nel 2021/22.

Basandosi su risorse disponibili a livello UEFA e sul modello di distribuzione in essere, e avendo la squadra già raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, ci aspettiamo una somma minima ci circa 60 milioni di euro. Questa somma può aumentare in base al cammino della squadra nella competizione.

Evidenziamo che, basandosi sui risultati per l'anno fiscale terminato il 30 giugno 2023, ci aspettiamo di aver raggiunto l'obiettivo finanziario fissato per quest'anno dal Settlement Agreement siglato con la UEFA nell'agosto del 2022. Per questo motivo non ci aspettiamo nessuna trattenuta dai premi economici dovuti nella stagione sportiva 2023/24. Tutto questo è soggetti alla conferma finale della UEFA, una volta che avranno completato le loro verifiche.

Finalmente, sottolineamo che la prossima stagione sportiva (2024/25) sarà la prima del nuovo ciclo di 3 anni con la UEFA (che include un nuovo formato per la Champions League), per il quale ci si aspette che la distribuzione delle risorse per i club partecipanti aumenti approssimativamente del 30%.

