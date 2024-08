Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Como: Nicola ritrova Mina

Le scelte di Davide Nicola e Cesc Fabregas per la gara di Serie A in programma questo pomeriggio

Subito uno scontro diretto tra due squadre che verosimilimente si giocheranno la salvezza in Serie A. Il penultimo match del secondo turno mette di fronte infatti Cagliari e Como, che in terra sarda si contenderanno tre punti per sprintare in questo avvio di stagione. Nicola ritrova Mina dal primo minuto, mentre Fabregas concede la prima da titolare in Serie A a Dossena, ex di turno.