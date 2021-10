Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Venezia: Pandev titolare

Le scelte di Ballardini e Zanetti in ottica Fantacalcio per la gara in programma alle 15 a Marassi

Daniele Vitiello

Il Genoa ospita il Venezia in uno dei match in programma questo pomeriggio alle 15. Ballardini si affida all’esperienza di Goran Pandev, che affianca Mattia Destro in avanti. Queste le scelte dei due tecnici in ottica Fantacalcio:

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella; Galdames; Pandev, Destro.

A disposizione: Semper, Marchetti, Sabelli, Masiello, Caicedo, Melegoni, Ekuban, Buksa, Portanova, Kallon, Touré. Allenatore: Davide Ballardini.

Venezia: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Busio, Tessmann, Aramu, Henry, Okereke. A disposizione: Maenpaa, Molinaro, Forte, Sigurdsson, Modolo, Heymans, Bjarkason, Ebuehi, Kiyine, Schnegg, Svoboda, Peretz. Allenatore: Paolo Zanetti