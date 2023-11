Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli: out Zielinski e Kvara

Torna in campo il Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri, che sfideranno l'Inter tra due turni, vogliono accorciare verso la vetta e per farlo dovranno battere l'Empoli, che arriva al Maradona alla ricerca di punti importanti per la sua classifica. Il lunch match apre così la domenica di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica Fantacalcio.