Riparte da Parma il Milan di Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese, costretto a fare a meno di Morata, lancia dal primo minuto Okafor in attacco al posto dello spagnolo. In difesa, invece, c'è il debutto dal primo minuto di Pavlovic, al fianco di Tomori. Panchina per Emerson Royal e Fofana. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio, come di consueto: