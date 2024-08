"Questa sera, dunque, a meno di clamorose sorprese, Lautaro non potrà farlo e nei prossimi giorni si capirà se potrà provarci venerdì 30 agosto, quando l’Inter ospiterà, sempre in casa, proprio l’Atalanta, l’ultima avversaria colpita davanti ai tifosi nerazzurri. Altrimenti, tutto sarà rinviato a dopo la sosta per le nazionali con l'Inter che ovviamente non disdegnerebbe una non convocazione da parte dell'Argentina (difficile, soprattutto se il numero 10 scenderà in campo con la Dea)".