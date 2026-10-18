Alle 12.3o va in scena la sfida tra l'Udinese di Kosta Runjaic e il Lecce di Eusebio Di Francesco: ecco le formazioni ufficiali.

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Alle 12.3o va in scena la sfida tra l'Udinese di Kosta Runjaic e il Lecce di Eusebio Di Francesco: ecco le formazioni ufficiali.

UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.

Alaba

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