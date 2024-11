La Juventus domani fa visita al Milan a San Siro. Secondo Sky Sport, Weah resta il favorito per giocare falso nove vista l'assenza di Vlahovic per infortunio, ma sono in rialzo anche le quotazioni di Mbangula e McKennie dopo la seduta di oggi. Motta sceglierà uno dei tre nelle prossime ore.

Sulla trequarti pronti Conceicao, Koopmeiners e Yildiz. Conferme anche in mediana con Locatelli e Thuram in pole su McKennie e Fagioli così come in difesa si va verso una linea a quattro composta da Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. In porta è atteso Di Gregorio.