Intervistato da Tuttomercattoweb.com, Eugenio Fascetti ha parlato dell'Inter e ha detto la sua sul caso Lookman. "Sono convinto che un accordo verrà trovato, fare questo muro contro muro non conviene a nessuno. Certo, se ha ancora un contratto e fa le bizze io interverrei in modo drastico. Basta, questi giocatori hanno troppi vantaggi. Hai un contratto, dunque se vuoi giocare giochi con l'Atalanta poi il prossimo anno si vedrà".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Fascetti: “Lookman, un accordo si troverà. L’Inter deve rinforzarsi, non mi pare…”
ultimora
Fascetti: “Lookman, un accordo si troverà. L’Inter deve rinforzarsi, non mi pare…”
Intervistato da Tuttomercattoweb.com, Eugenio Fascetti ha parlato dell'Inter e ha detto la sua sul caso Lookman
Capitolo Inter: sensazioni?
"Deve rinforzarsi, non mi pare lo squadrone degli altri anni. Qualche innesto nuovo serve per forza. Chivu? Vedremo, l'anno scorso a Parma ha fatto bene però l'Inter è l'Inter e non è semplice. E' stato un ottimo calciatore e spero si confermi come tecnico. Per quanto riguarda la squadra mi auguro che Acerbi resista anche quest'anno ma un puntello forte ci vuole".
(Tuttomercatoweb.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA