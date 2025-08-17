FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Fascetti: “Lookman, un accordo si troverà. L’Inter deve rinforzarsi, non mi pare…”

ultimora

Fascetti: “Lookman, un accordo si troverà. L’Inter deve rinforzarsi, non mi pare…”

Fascetti: “Lookman, un accordo si troverà. L’Inter deve rinforzarsi, non mi pare…” - immagine 1
Intervistato da Tuttomercattoweb.com, Eugenio Fascetti ha parlato dell'Inter e ha detto la sua sul caso Lookman
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Tuttomercattoweb.com, Eugenio Fascetti ha parlato dell'Inter e ha detto la sua sul caso Lookman. "Sono convinto che un accordo verrà trovato, fare questo muro contro muro non conviene a nessuno. Certo, se ha ancora un contratto e fa le bizze io interverrei in modo drastico. Basta, questi giocatori hanno troppi vantaggi. Hai un contratto, dunque se vuoi giocare giochi con l'Atalanta poi il prossimo anno si vedrà".

Fascetti: “Lookman, un accordo si troverà. L’Inter deve rinforzarsi, non mi pare…”- immagine 2
Getty

Capitolo Inter: sensazioni?

"Deve rinforzarsi, non mi pare lo squadrone degli altri anni. Qualche innesto nuovo serve per forza. Chivu? Vedremo, l'anno scorso a Parma ha fatto bene però l'Inter è l'Inter e non è semplice. E' stato un ottimo calciatore e spero si confermi come tecnico. Per quanto riguarda la squadra mi auguro che Acerbi resista anche quest'anno ma un puntello forte ci vuole".

(Tuttomercatoweb.com)

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA