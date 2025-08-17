Intervistato da Tuttomercattoweb.com, Eugenio Fascetti ha parlato dell'Inter e ha detto la sua sul caso Lookman

Intervistato da Tuttomercattoweb.com, Eugenio Fascetti ha parlato dell'Inter e ha detto la sua sul caso Lookman. "Sono convinto che un accordo verrà trovato, fare questo muro contro muro non conviene a nessuno. Certo, se ha ancora un contratto e fa le bizze io interverrei in modo drastico. Basta, questi giocatori hanno troppi vantaggi. Hai un contratto, dunque se vuoi giocare giochi con l'Atalanta poi il prossimo anno si vedrà".

Capitolo Inter: sensazioni?

"Deve rinforzarsi, non mi pare lo squadrone degli altri anni. Qualche innesto nuovo serve per forza. Chivu? Vedremo, l'anno scorso a Parma ha fatto bene però l'Inter è l'Inter e non è semplice. E' stato un ottimo calciatore e spero si confermi come tecnico. Per quanto riguarda la squadra mi auguro che Acerbi resista anche quest'anno ma un puntello forte ci vuole".

