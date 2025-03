Intervenuto nel corso della trasmissione Stile TV, Marco Fassone è tornato sul pareggio del Maradona tra Napoli-Inter. "Il tema non sono i tre punti, ma l’atteggiamento con cui il Napoli ha affrontato l’Inter. È stata una bellissima partita, tra le due squadre che offrono il miglior calcio. Dal punto di vista del Napoli, la squadra azzurra ha disputato un’ottima gara, e fossi un dirigente del club sarei soddisfatto. Nel secondo tempo il Napoli ha dominato, ha meritato il risultato, ma l’Inter resta la squadra con la rosa più ampia e meglio attrezzata per competere su tutti i fronti. Ciò che conta è che il Napoli ha fatto una partita diversa rispetto al passato, senza cali improvvisi".

"Per una serie di ragioni tecniche e societarie, Napoli, Inter e Atalanta hanno qualcosa in più rispetto alle altre, con le prime due un passo avanti. Il Napoli ha il vantaggio di un calendario più agevole e meno partite da giocare, mentre l’Inter ha una rosa costruita per affrontare più competizioni. Sarà una corsa equilibrata, che vinca il migliore".