Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre , ha parlato del big match Juve-Inter che si è svolto domenica a porte chiuse . L’allenatore ammette che è riuscito a guardare la gara solo per due minuti: “Ho visto la partita della Juventus contro l’Inter in tv. Sono stato in grado di guardare l’incontro solo per due minuti, non me la sentivo. Purtroppo senza i tifosi non è piacevole né per chi guarda e né per le due squadre“.