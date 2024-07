Il difensore classe 2006, lo scorso anno in prestito al Sangiuliano in Serie D, lascia definitivamente i nerazzurri

Operazione in uscita per il settore giovanile dell'Inter: secondo quanto appurato da Fcinter1908, i nerazzurri avrebbero chiuso la cessione a titolo definitivo di Matteo Milan alla Giana Erminio. Il difensore classe 2006, lo scorso anno in prestito al Sangiuliano in Serie D, giocherà così in Serie C.