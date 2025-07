Domani i cancelli di Appiano Gentile riapriranno per il primo appuntamento della nuova stagione: primo giorno di scuola per Bonny

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 20:02)

Domani i cancelli di Appiano Gentile riapriranno per il primo appuntamento della nuova stagione. In casa Inter sarà il primo giorno di scuola per Bonny e occasione per il rientro di coloro che per infortunio avevano lasciato anzitempo il ritiro negli USA. Tutti tranne uno. Ci saranno, infatti, Calhanoglu, Zielinski, Pavard e Bisseck, ma non Frattesi.

L’ex centrocampista del Sassuolo, reduce anche dall’intervento all’ernia al quale si è sottoposto due settimane fa, beneficerà di qualche giorno in più. Che non sarà di totale relax, però. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, Frattesi ha iniziato oggi la riabilitazione per essere in campo a disposizione di Chivu prima possibile.

A stretto giro sarà anche lui ad Appiano Gentile, ma intanto ha deciso di accelerare per mandare un segnale all’allenatore. L’addio di Inzaghi ha portato il ragazzo a riconsiderare fortemente la possibilità di rimanere in nerazzurro: salvo scossoni, toccherà poi a lui sgomitare per trovare spazio a sufficienza anche nel nuovo modulo che potrebbe spodestare il 3-5-2.