L'esterno olandese, dopo aver saltato le prime due gare del Mondiale per Club, è pronto per tornare contro il River Plate

Buone notizie in casa Inter: Denzel Dumfries , dopo aver saltato le prime due gare del Mondiale per Club, si è regolarmente allenato con il resto del gruppo, ed è pronto per tornare a disposizione di Cristian Chivu per la gara contro il River Plate.

Una risorsa in più per il tecnico nerazzurro, che in queste prime uscite contro Monterrey e Urawa Red Diamonds ha schierato in quella posizione prima Darmian e poi Luis Henrique. Nei prossimi giorni si capirà se l'esterno olandese potrà scendere in campo dal primo minuto contro gli argentini.