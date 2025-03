L'Inter si prepara per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani sera a San Siro con il Feyenoord. I nerazzurri ripartono dal 2-0 dell'andata, ma Inzaghi non vuole cali di tensione e sta tenendo tutto il gruppo sulla corda. Dopo lo spezzone col Monza, sarà regolarmente a disposizione Carlos Augusto. Ancora out, invece, Dimarco, Darmian e Zalewski.