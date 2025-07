Il rompete le righe finale, dopo una stagione estenuante, è arrivato anche in casa Inter. Tutti i giocatori nerazzurri sono in vacanza

Il rompete le righe finale, dopo una stagione estenuante, è arrivato anche in casa Inter. Tutti i giocatori nerazzurri sono in vacanza. Un finale di stagione - quello nerazzurro - arrivato dopo 63 partite giocate.

E dopo la finale persa a Monaco contro un Psg che anche nel Mondiale per club sta dimostrando di essere un passo avanti a tutti e dopo l'eliminazione con il Fluminense. Gli strascichi nel gruppo si sono presentati come il conto al termine di una cena un po' indigesta. Non solo quelli dettati dalla fisiologica stanchezza fisica, ma soprattutto quelli mentali.

Spento l'interruttore lavorativo, i giocatori si sono dedicati a ricaricare le pile e a rilassarsi. Probabilmente con un po' più di attenzione Benjamin Pavard non sarebbe stato rimproverato dai tifosi dopo la partitella di padel con Theo Hernandez, postata sui social.

Come raccolto da FCINTER1908, non ci sono stati esposti ufficiali da parte della società nerazzurra nei confronti del difensore francese che aveva abbandonato il Mondiale per club per il fastidio alla caviglia. Nessuna multa, solo la convinzione che l'episodio si sarebbe potuto semplicemente evitare con un po' di buon senso.

E a proposito di social, all'Inter non è passato inosservato il comportamento di Hakan Calhanoglu che si sta allenando e che ci tiene a condividerlo con follower e tifosi. Il centrocampista turco si è rimesso al lavoro nonostante sia in vacanza. E le polemiche con Lautaro sono state messe - al momento - in stand by.

Sul fronte del Galatasaray tutto tace. Ad oggi non è arrivata nessuna richiesta alla società in viale della Liberazione. L'Inter rimane in attesa. Di capire la volontà di Hakan ed eventualmente di valutare un'offerta economica del club turco. Nerazzurri in vacanza, ma con un occhio già alla prossima stagione.