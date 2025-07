Le indiscrezioni sugli appuntamenti in calendario per la squadra di Cristian Chivu che per ora si gode la vacanze

Non c'è ancora l'ufficialità, ma filtrano le prime indiscrezioni sul precampionato dell'Inter. I nerazzurri sono ora in vacanza, al termine di una lunga e logorante annata, mentre in viale della Liberazione si programma già il futuro tra mercato e il resto. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, a breve sarà anche comunicata la data d'inizio della nuova stagione, che dovrebbe essere in realtà qualche giorno dopo rispetto al 23 luglio, prima data vociferata in questi giorni.