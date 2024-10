La formazione per questo pomeriggio è fatta. L'Inter scenderà in campo con Zielinski in cabina di regia, preferito a Kristjan Asllani. L'albanese ha provato a stringere i denti, ma avverte ancora dolore: per questo Simone Inzaghi ha deciso di non rischiare, affidando al polacco le chiavi del centrocampo. Asllani rimane comunque a disposizione in caso di emergenza o magari per gli ultimi minuti.