Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Inter verso la sfida di Bologna, crocevia fondamentale nella corsa scudetto dei nerazzurri. Orfano di Thuram, indisponibile per un affaticamento muscolare, Simone Inzaghi dovrà rivedere i suoi piani per quanto riguarda l'attacco. Secondo quanto appreso da Fcinter1908, a guidare il reparto avanzato dovrebbe esserci ancora una volta Lautaro Martinez: il capitano, uscito nei minuti finali del match di Champions League contro il Bayern Monaco, nel caso in cui dovesse dare le giuste garanzie nell'allenamento di domani partirà regolarmente dal primo minuto al Dall'Ara.