Il Messaggero ha rilanciato oggi la notizia dell'indagine in corso sulla presunta bestemmia che Lautaro Martinez ha già dichiarato di non aver pronunciato: "Altro che caso chiuso. Lautaro rischia ancora la squalifica per la presunta bestemmia pronunciata al termine della partita persa contro la Juve. Il giudice sportivo non si è pronunciato in assenza di prove ma la procura federale ha aperto un'indagine e dopo 10 giorni, pochi lo sanno, è ancora in corso. Al momento a via Campania hanno ricevuto solo un video con il labiale, ma è caccia all'audio (esistente) per capire se Martinez dice "Zio" o "Dio". Il pm Chiné deve avere la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, per deferire l'argentino e portarlo a processo. La buona notizia per l'Inter è che un eventuale giudizio non inciderà sulla sfida contro il Napoli, in programma sabato 1 marzo". Insomma, il caso non è chiuso ma la notizia dell'indagine non è certamente una notizia di oggi. In casa Inter sono al corrente di quella che è stata una richiesta di approfondimento, che risale sempre a settimana scorsa.