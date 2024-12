Domani la squadra di Inzaghi sarà impegnata nella trasferta di Leverkusen. Acerbi non parte, in dubbio altri due

Il difensore, uscito per infortunio nel corso della gara contro il Verona, non ha ancora recuperato al 100%, l'obiettivo è scendere in campo contro la Lazio. Per il tecnico, però, ci sono altri due dubbi. Infatti Dumfries ha la febbre e Buchanan ha accusato un lieve affaticamento. A breve la decisione sui due giocatori se portarli in Germania o meno.