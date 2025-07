Il terzino sinistro classe 2005, membro della rosa dell'U23 nerazzurra, si è presentato in sede insieme al suo procuratore

Giornata di incontri in viale della Liberazione: nella sede dell'Inter, come testimoniato dalle immagini di Fcinter1908, è arrivato Matteo Motta, terzino sinistro classe 2005, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra e ora componente della rosa della nuova U23.

Il giocatore, accompagnato dal suo procuratore, è salito negli uffici della dirigenza interista per parlare del suo futuro e fare il punto della situazione. Una chiacchierata esplorativa per capire quali prospettive lo aspettano in vista della prossima stagione.