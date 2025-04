L'allenatore nerazzurro opterà per una soluzione diversa da quella che in molti immaginavano in mezzo al campo

Davide Frattesi non sarà in campo questo pomeriggio dal primo minuto in Parma-Inter. Quella che sembrava la soluzione più probabile, considerata la squalifica di Nicolò Barella, non sarà l'ipotesa adottata da Simone Inzaghi per la gara del Tardini. Un po' a sorpresa, ma confermando le prove della vigilia raccontate da Fcinter1908.it, ci sarà Calhanoglu nell'inedito ruolo di mezzala destra. Per il turco si tratta di una sorta di ritorno al passato, con Asllani in cabina di regia e Mkhitaryan da mezzala sinistra.

Frattesi non sarà in campo non per problemi fisici. Il centrocampista partirà regolarmente dalla panchina e sarà pronto a subentrare a gara in corso, per cui la scelta di Simone Inzaghi nasce da altre motivazioni. Ieri il giocatore per motivi personali ha chiesto e ottenuto dal club e dal mister il permesso per saltare l'allenamento. Da qui la decisione dell'allenatore però di optare per una soluzione diversa esclusivamente per una questione atletica.