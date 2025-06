Con una nota ufficiale, l'Inter ha annunciato il rimborso in anticipo del bond da oltre 400 milioni di euro (per l'esattezza 412)

Redazione1908 13 giugno - 19:08

Con una nota ufficiale, l'Inter ha annunciato il rimborso in anticipo del bond da oltre 400 milioni di euro (per l'esattezza 412) in scadenza il 9 febbraio 2027.

Un bond, emesso nel febbraio 2022, le cui origini nascono in seguito al primo finanziamento ottenuto da Erick Thohir nel maggio 2015 (l'indonesiano si era accordato con Goldman Sachs e Unicredit per un finanziamento da 230 milioni di euro). In seguito, nel dicembre 2017, dopo il cambio di proprietà e il passaggio a Suning venne emesso un primo bond da 300 milioni (con scadenza nel 2022), per rifinanziare il quale il club di Viale della Liberazione ne emise un secondo da 415 milioni al 6,75% di interessi con scadenza al febbraio 2027, anch'esso garantito da "Inter Media and Communication".

Un tasso di interessi annuo, quello del 6,75%, troppo gravoso per i bilanci, ragione per cui l'Inter ha deciso di riacquistare l'intero valore del bond per una cifra complessiva di 412 milioni di euro, comprensiva del valore nominale delle obbligazioni (circa 399,5 milioni), una maggiorazione del prezzo (pari al 101,6875%) e gli interessi maturati fino a quella data (circa 13 milioni). Il rimborso anticipato si concluderà solo se entro il 25 giugno 2025 l'Inter avrà a disposizione i fondi necessari (grazie a un nuovo prestito o una ricapitalizzazione da parte di Oaktree)

Quanto raccolto da Fcinter1908 sul nuovo finanziamento — Inter, il rifinanziamento del bond era programmato. Il club era obbligato in tal senso per rispettare gli indicatori di liquidità sulla stagione 26-27 ai fini dell’iscrizione al campionato.

Se avessero superato febbraio 26, il debito sarebbe diventato a “breve termine” (bond scadeva 2027) con circa 300 mln da estinguere, portando all’impossibilità di rispettare gli indicatori.

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, Oaktree ha usato circa 100 mln di liquidità del club per abbassare il livello di debito, il che porterà a un beneficio del conto economico per ridotti oneri finanziari, che dovrebbero abbassarsi di un paio di punti percentuale. Inter versava 30 milioni di interessi annui e potrebbero adesso diventare circa 20.