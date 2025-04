La partita è "la più importante dell'anno". Parola del presidente dell'Inter, Beppe Marotta. A Bologna l'Inter si goca una buona fetta di scudetto, su un campo non sempre amico per i colori nerazzurri. Per questo, Simone Inzaghi limita al massimo il turnover, al netto degli infortuni di Dumfries e Thuram, che lo privano di due pedine fondamentali.