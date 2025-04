"Si è dimenticato per la sua ostinazione che la catena migliore era la destra e l'ha smantellata facendo giocare Di Lorenzo come braccetto, cosa che non è il suo mestiere, facendo giocare Neres nel 3-5-2 e non mettendolo a partita in corso, quando spacca le partite, e perdendo spesso nei secondi tempi punti preziosi. Potevamo essere molto più avanti dell'Inter. Nella sua ostinazione nel non far giocare Raspadori abbiamo perso punti. Se non segnano Lukaku e McTominay chi segna?".