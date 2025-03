"Il doppio play Lobotka-Gilmour? E' stata un'esigenza ma è stato premiato Conte. Gilmour ha fatto poco in questi mesi, qualcosa non quadra. Conte ha preferito sempre una squadra con grande fisicità, mi domando come mai in altre partite non abbia fatto una scelta simile. L'Inter adesso è una macchina con le gomme sgonfie, perché dura un tempo, per me questo pareggio è come se fosse mezzo Scudetto"