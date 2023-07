Fedele: “Se resta Osimhen, il Napoli rivince il campionato. Le altre si sono indebolite”

"Massara arriverà al Napoli? Io credo di sì. Io puntavo anche su Tare, che ha fatto molto bene alla Lazio. Oggi come oggi, Tare ha sopportato Lotito e può sopportare anche De Laurentiis. Non so fino a che punto Massara possa essere un riferimento per uno spogliatoio. Nel Napoli quest'anno c'è una vera rivoluzione. Non è ancora finita. Se trattengono Osimhen vince il campionato, perché è la più forte e le altre si sono indebolite. Dovesse andare via Zielinski arriverebbe Samardzic, credo però che rimarrebbe comunque la favorita".