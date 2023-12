Fedele: “La sconfitta con l’Inter sia una lezione per il Napoli e De Laurentiis. Caro Adl…”

Intervenuto ai microfoni di Radio, Enrico Fedele, ex dirigente, è tornato sulla sconfitta del Napoli contro l'Inter. "Meret? Un intervento che ha fatto contro l'Inter ha messo in ansia tifosi e compagni: mi riferisco a quando ha fatto per' e per' da solo, mandando la palla in fallo laterale: era una palla facile, doveva appoggiare al compagno, però si è incrociato con i piedi e la palla non è andata al compagno libero, ma sul lato opposto in fallo laterale" ha affermato l'ex dirigente sportivo italiano.