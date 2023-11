"Sono convinto che il Napoli, con tutti i suoi difetti, andrà in Champions, perché non ci sono gli avversari", dice Fedele

"Sono convinto che il Napoli, con tutti i suoi difetti, andrà in Champions, perché non ci sono gli avversari. La Juve sta facendo miracoli ma non ci credo, il Milan fa alti e bassi, la Lazio non si sa cosa è. Questo campionato lo può vincere solo l'Inter".