Lazio, Felipe Anderson vuole la rivincita contro Inzaghi. Nel 2018 Simone lo bocciò perché…

Inter-Lazio sarà una partita da mille motivazioni per Felipe Anderson, attaccante biancoceleste. Il rapporto con Simone Inzaghi non è idilliaco

Inter-Lazio sarà una partita da mille motivazioni per Felipe Anderson, attaccante biancoceleste. Il rapporto con Simone Inzaghi, oggi sulla panchina dell'Inter, non è infatti propriamente idilliaco. Scrive il Messaggero:

"L’unica regola del viaggio d’altronde è non tornare come sei partito. Felipe ora è spietato. Forse è stato proprio Inzaghi a incattivirlo con quella bocciatura nel 2018. Lo aveva tagliato perché era troppo “moscio”, nonostante la resistenza di Lotito: «Infatti, io non volevo cederlo, per me è un secondo figlio», ripete di continuo".