In una lunga intervista a Globo, Felipe Melo, ha parlato dei casi che coinvolgono i connazionali Robinho e Daniel Alves. Entrambi sono stati condannati per stupro. "La notizia arriva come una bomba, ma devono pagare per quello che hanno fatto. Se verranno condannati, dovranno pagare per quello che hanno fatto. E lascia che serva da lezione agli altri affinché non lo facciano. Questo è molto serio. Devi pagare, e dopo aver scontato la tua pena, devi essere reinserito nella società", afferma l'ex centrocampista dell'Inter.