Felipe Melo: “Messi immarcabile. Nel Brasile decidemmo di ruotare per fargli sempre fallo”

Fermare Lionel Messi non è facile per nessuno. E’ difficile pure fermarlo fisicamente data la sua grandissima tecnica e la sua velocità. E allora Felipe Melo, centrocampista del Palmeiras, ha svelato un retroscena della nazionale brasiliana per riuscire ad arginare la furia della Pulce: “Messi è un giocatore unico. Quando abbiamo giocato contro di lui col Brasile ci siamo detti: “Dobbiamo scalciarlo una volta ciascuno, dobbiamo girare”. Non hai modo di marcare un giocatore così. E non sto dicendo di prenderlo a calci per infortunarlo, ma di falli tattici per interrompere il suo ritmo: ciò lo infastidisce. Messi è incredibile. Più di Cristiano Ronaldo. Perché Cristiano può segnare 5 goal, ma Messi segna quei 5 goal e li fa fare anche ai suoi compagni, quindi è più completo”, riporta il Mundo Deportivo.