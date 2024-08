Non è partita nel migliore dei modi la nuova avventura di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahce. Il club turco, infatti, è stato eliminato dalla Champions League nel turno preliminare. Dopo la sconfitta in Francia per uno a zero contro i Lille, la squadra turca era passata in vantaggio solo al 91esimo per un autogol di Diakite. Rio Ferdinand si è scagliato contro lo Special One.