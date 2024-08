Pronti via, riecco subito Josè Mourinho, in grande forma e nel pieno del suo stile: prima protesta furiosa contro gli arbitri in Turchia

Marco Macca Redattore 11 agosto 2024 (modifica il 11 agosto 2024 | 23:16)

Pronti via, riecco subito Josè Mourinho, in grande forma e nel pieno del suo stile. L'ex allenatore di Inter e Roma, dopo appena 20' dal suo esordio in Turkish Super Lig sulla panchina del Fenerbahce contro l'Adana Demirspor, si è lanciato in una furiosa protesta contro la quaterna arbitrale, protesta che poi gli ha fatto 'guadagnare' il primo cartellino giallo della stagione.

Per la cronaca, poi, il Fener ha vinto la partita per 1-0 con la rete del solito Dzeko, anche lui ex Inter. Al di là del risultato, però, Mourinho sa sempre come regalare spettacolo.