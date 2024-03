Dagli studi di TNT Sports, l'ex difensore inglese ha commentato il rigore sbagliato dall'argentino in Atletico Madrid-Inter

Proprio sul rigore sbagliato dall'attaccante argentino, Rio Ferdinand ha commentato: "Mentre si avvicinava al dischetto del rigore pensavo: "Oh mio Dio, non riesce a calciare la palla, è nervoso, le sue gambe sono andate". E lui mette giù la palla e da quel momento non ha avuto fiducia, pensavo che avrebbe sbagliato", ha detto l'ex difensore dagli studi di TNT Sports.