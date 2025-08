Ferlaino: “Napoli attualmente è sopra il livello di Inter, Juve e Milan”

Il Napoli, con 2 scudetti nel ultimi 3 anni, può aspirare al livello dei top club del nord? Ferlaino è chiaro : "Ma è già su quel livello. Anzi, lo colloco al di sopra di Juve, Inter e Milan. Da tempo, escludendo quella parentesi del decimo posto, se non vince arriva secondo o terzo. Il Napoli è un club importante che merita, in Italia e all’estero, la massima considerazione".

La Champions League non è più un'utopia: "Io ho vinto la Coppa Uefa e allora, negli anni Ottanta, valeva quanto la Champions per il valore delle squadre che vi partecipavano. Certo, sarebbe un bel regalo per il centenario vincere la Champions".