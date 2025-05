«Non possiamo dire che senza la Coppa sarà una stagione di fallimento. Una parola venuta fuori spesso, non sono assolutamente d'accordo. E comunque l'Inter è arrivata in fondo a tutte le competizioni, non è stata un'annata vincente, ma non è negativa». Così Ciro Ferrara su DAZN ha parlato del secondo posto dell'Inter in campionato e della finale di Champions ancora da disputare a Monaco, il 31 maggio, contro il PSG.