"Le linee guida dei club per la riqualificazione dello stadio di San Siro sono in arrivo, è questione di giorni”, assicura Ferrari

Come Webuild, “stiamo lavorando” per la consegna dello studio di fattibilità, per cui sono previsti “come tempistica tre mesi”, ha aggiunto Ferrari. Per quanto riguarda i costi operativi “ci sono solo delle ipotesi, devono essere quantificati tempi e costi”, ha proseguito, spiegando poi che con “Inter e Milan ci sentiamo” e da parte dei club c’è “assolutamente” disponibilità.