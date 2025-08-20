FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ferri compie 62 anni, l’Inter: “Carriera a tinte nerazzurre, dentro e fuori dal campo”

ultimora

Ferri compie 62 anni, l’Inter: “Carriera a tinte nerazzurre, dentro e fuori dal campo”

Ferri compie 62 anni, l’Inter: “Carriera a tinte nerazzurre, dentro e fuori dal campo” - immagine 1
Buon compleanno al Club Manager della Prima Squadra che compie oggi 62 anni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ferri compie 62 anni, l’Inter: “Carriera a tinte nerazzurre, dentro e fuori dal campo”- immagine 2

"Buon compleanno, Riccardo Ferri! Protagonista con la maglia nerazzurra per tredici stagioni e colonna dell’Inter dei Record, ha collezionato 418 presenze con l'Inter, conquistando, in uno dei cicli più gloriosi della storia interista, lo storico scudetto del 1989, seguito dalla Supercoppa Italiana e da 2 Coppe UEFA nel 1991 e nel 1994".

Ferri compie 62 anni, l’Inter: “Carriera a tinte nerazzurre, dentro e fuori dal campo”- immagine 3
Foto da profilo Instagram Ferri

"Dal luglio 2022 ricopre il ruolo di Club Manager della Prima Squadra, esperienza che si aggiunge alla sua carriera a tinte nerazzurre, dentro e fuori dal campo. Oggi Riccardo Ferri compie 62 anni e riceve gli auguri da parte del Club e di tutto il mondo Inter". Sono gli auguri del club nerazzurro all'ex difensore che oggi compie 62 anni.

(Inter.it)

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA