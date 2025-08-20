"Buon compleanno, Riccardo Ferri! Protagonista con la maglia nerazzurra per tredici stagioni e colonna dell’Inter dei Record, ha collezionato 418 presenze con l'Inter, conquistando, in uno dei cicli più gloriosi della storia interista, lo storico scudetto del 1989, seguito dalla Supercoppa Italiana e da 2 Coppe UEFA nel 1991 e nel 1994".
Buon compleanno al Club Manager della Prima Squadra che compie oggi 62 anni
"Dal luglio 2022 ricopre il ruolo di Club Manager della Prima Squadra, esperienza che si aggiunge alla sua carriera a tinte nerazzurre, dentro e fuori dal campo. Oggi Riccardo Ferri compie 62 anni e riceve gli auguri da parte del Club e di tutto il mondo Inter". Sono gli auguri del club nerazzurro all'ex difensore che oggi compie 62 anni.
(Inter.it)
