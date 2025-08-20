"Buon compleanno, Riccardo Ferri! Protagonista con la maglia nerazzurra per tredici stagioni e colonna dell’Inter dei Record, ha collezionato 418 presenze con l'Inter, conquistando, in uno dei cicli più gloriosi della storia interista, lo storico scudetto del 1989, seguito dalla Supercoppa Italiana e da 2 Coppe UEFA nel 1991 e nel 1994".