Ferri: “Ieri D’Ambrosio ha fatto due gol. L’Inter macina tantissimo gioco”

Le considerazioni dell'ex nerazzurro a proposito del risultato ottenuto dalla squadra di Inzaghi ieri ad Empoli

Riccardo Ferri, ospite di Pressing, ha parlato dell'Inter dopo la gara con l'Empoli. Queste le sue considerazioni: "In casa dell'Empoli non era semplice, ma l'Inter macina tantissimo gioco, cerca di far la partita e attacca con tanti uomini. D'Ambrosio ha fatto due gol: oltre al colpo di testa, anche un salvataggio clamoroso nel primo tempo.