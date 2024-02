Ferri ricorda Brehme: “Stamattina ha gelato l’ambiente ad Appiano. Era quasi un fratello”

A Sky Sport, Riccardo Ferri ha ricordato così Andreas Brehme prima di Inter -Atletico Madrid di Champions League: “Ci siamo svegliati con questa brutta notizia, il primo pensiero va alla famiglia. Non ci eravamo mai persi, ci frequentavamo spesso e spesso al telefono mi chiedeva notizie su squadra e progetti, sulle ambizioni, sui traguardi da raggiungere. Nel calcio non ci sono tantissime persone così.

Abbraccio con Bergomi? Gli volevamo tutti bene, avevamo creato un bel gruppo. Quando qualcuno sta male e ha problemi, sono poi di tutti. Un affetto profondo, non un fratello, ma quasi. Appena lo sentivi o vedevi faceva gioire, un generoso, solare. Ci sarebbero un’infinità di cose belle, è stato un fulmine a ciel sereno. Stamattina ha gelato l’ambiente di Appiano questa notizia. Era un fenomeno di destro e sinistro, con lui la palla era in banca. Ci coinvolgeva in tutte le cose che faceva, ha comprato anche una Vespa brandizzata Inter, condividevamo tutto, lui era un ultras dell’Inter”.