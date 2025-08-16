E' notizia di oggi l'acquisizione da parte di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, del 2% delle quote del club nerazzurro. Anche Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, ha commentato sul suo profilo X il tutto.
Festa: “2% Inter a Marotta? Quando Oaktree la venderà, la sua quota varrà più di…”
E' notizia di oggi l'acquisizione da parte di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, del 2% delle quote del club nerazzurro. Carlo Festa commenta così
"Marotta azionista con il 2 per cento dell'Inter. È tipico dei grandi fondi di private equity americani condividere con i manager la creazione di valore. Quando l'Inter verrà ceduta in futuro da Oaktree, la quota potrebbe valere più di 20 milioni di euro", scrive Festa.
