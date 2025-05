Oaktree starebbe già pensando alla cessione dell’Inter? La notizia è arrivata nel pomeriggio da Dagospia, secondo cui sarebbe comparso un annuncio di vendita del club firmato Luca Nicodemi, membro del collegio sindacale della società mista tra Inter e Milan per la gestione della questione stadio.

Sul tema è intervenuto anche Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di materia economica applicata al calcio. Perentorio il suo commento su X: “Inter, si parla di teaser sulla cessione del club. Il teaser, che ho visionato, non è stato fatto su incarico di Oaktree ma è iniziativa esterna. Al momento Oaktree non ha dato incarico per vendere l'Inter. Voci, quindi senza concretezza, che escono a pochi giorni dalla finale”.