"È stata una partita dura, ma abbiamo giocato bene. Soprattutto nella prima metà". Sono le parole di Hugo Bueno che è tornato sull'andata degli ottavi di Champions League tra Feyenoord-Inter. Lo spagnolo è convinto che il club olandese abbia ancora una possibilità per il ritorno, nonostante la sconfitta per 0-2: "Possiamo ancora batterli a San Siro, ne sono davvero convinto. Noi siamo il Feyenoord e abbiamo già dimostrato in passato di potercela fare".